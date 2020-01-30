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  4. Ankara'da 20 sokak hayvanının zehirlenerek öldürülmesine tepki

Ankara'da 20 sokak hayvanının zehirlenerek öldürülmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:35 | Son Güncelleme

Ankara'nın Sincan ilçesinde zehirli tavuk eti verildiği ileri sürülen 6 köpek ve 14 güvercin, telef olurken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "6 köpek, 14 kuş canilerce katledildi. Tavuk eti vererek zehirlemişler. Hayvanları gıdayla kandırıp zehirlemek Allah'tan reva mıdır, bu ne caniliktir" dedi.

Olay, Yenikent İlksen TOKİ Konutları yanındaki parkta meydana geldi. Önceki gün sokak hayvanlarını beslemek için parka giden hayvanseverler, 2 sokak köpeğinin yerde kıvrandığını gördü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, haber verilmesi üzerine köpekleri rehabilitasyon merkezine götürdü. Veteriner hekimin müdahalesine rağmen köpekler, kurtarılamadı. Hayvanseverler, dün sabah tekrar aynı parka gittiklerinde bu kez 4 köpek ve 14 güvercinin daha yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri gelerek, çevrede inceleme yaptı. Telef olan hayvanlardan incelenmek üzere numune alındı. Hayvanların, tavuk eti verilerek zehirlendiği iddia edildi.

'TAVUK ETİ VEREREK ZEHİRLEMİŞLER'

Hayvanseverler, Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayette bulundu. Olayın ardından parkta nöbet tutan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, köpekler ve güvercinlerin alana atılan tavuk etinden zehirlendiğini söyledi. Özkan, "Dün akşam 2 köpek kötüleşiyor. Arkadaşlarımız tarafından belediye aranıyor. Belediye görevlileri köpekleri alıyor. Daha sonra gönüllü arkadaşlar sabah oraya gittiklerinde diğer hayvanların da durumunun iyi olmadığını ve kuşların da öldüğünü görünce zehirlenme olduğunu anlıyorlar. Öğle saatlerinde Sincan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri olay yerine geliyor. 6 köpek, 14 kuş canilerce katledildi. Tavuk eti vererek zehirlemişler. Bir kuru lokma ekmek, bir yudum su, hayvanlar bunlara muhtaçken gıdayla kandırıp zehirlemek Allah'tan reva mıdır, bu ne caniliktir" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sokak hayvanı Ankara köpek küs

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