HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da 22 kilo esrar ele geçirildi

Ankara’da 22 kilo esrar ele geçirildi

23.02.2021 17:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara’da 22 kilo esrar ele geçirildi

Ankara’da uyuşturucu madde satışını ve kullanımını engellemeye yönelik narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 22 kilo 282 gram esrar ele geçirildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’da uyuşturucu madde satışını ve kullanımını engellemeye yönelik narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 22 kilo 282 gram esrar ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda 22 kilo 282 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca operasyonda yapılan aramalarda bulunan 3 adet hassas terazi ile çok sayıda paketleme malzemesine de el konuldu. Yakalanan iki şahıs hakkında “Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti yapma veya Sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Hakkari'de 1 Mart heyecanı! Günlük vaka sayısı 1'e düştüHakkari'de 1 Mart heyecanı! Günlük vaka sayısı 1'e düştü
Diferansiyel nedir? Nasıl çalışır? Kaç tipi vardır?Diferansiyel nedir? Nasıl çalışır? Kaç tipi vardır?

En Çok Okunan Haberler

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var

Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Şubat Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama

Büyük ikramiye 13 milyon TL'yi aştı!

Son Dakika: 5 HDP'li vekil hakkında soruşturma

Son Dakika: 5 HDP'li vekil hakkında soruşturma

CHP'li Belediye Başkanı'nın makamında dinleme cihazı bulundu

CHP'li Belediye Başkanı'nın makamında dinleme cihazı bulundu

Son Dakika: Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Son Dakika: Özlem Zengin'e hakaretten gözaltına alınan Mert Yaşar'a tutuklama talebi

Son Dakika: Özlem Zengin'e hakaretten gözaltına alınan Mert Yaşar'a tutuklama talebi

Bakan Akar'dan flaş Gara açıklaması

Akar: 2 gece aynı yerde yatamıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.