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Ankara'da 26 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

ANKARA'da polisin bir minibüste yaptığı kontrolde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 26 kaçak yakalandı.

Ankara'da 26 kaçak yakalandı

Gökhan CEYLAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polisin bir minibüste yaptığı kontrolde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 26 kaçak yakalandı.
​Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Gölbaşı ilçesindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri Şanlıurfa plakalı minibüsü durdurdu. Polis ekipleri, minibüste 1 Togo, 1 Sierra Leone, 8 Pakistan ve 16 Afgan uyruklu göçmen olduğunu tespit etti. Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 26 kaçak ile organizatör Gulam Sagi ve araç sürücüleri Dursun Ç. ile Mehmet Ali Ç. gözaltına alındı.
'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan şüpheli olarak ifadelerinin alınan Gulam Sagi ve araç sürücüleri Dursun Ç. ile Mehmet Ali Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kaçaklar ise ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Bu arada, önce İstanbul'a daha sonra da Avrupa'ya geçmeyi planlayan kaçakların, bunun için insan kaçakçılarına kişi başı bin dolar para ödediği öğrenildi.

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Ankara'da 26 kaçak yakalandıAnkara'da 26 kaçak yakalandı

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