Ankara'da 28 Araçlı Zincirleme Kaza: 7 Yaralı (2)

YARALI SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Ankara'da 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların sayısı 9'a yükseldi. Kazada yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol da belediye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazanın yaşandığı köprü üzerinde belediye ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı.

'KAZAYI FARK ETTİK AMA DURAMADIK'

Kazaya karışan araç sürücülerinden Caner Akbıyık, "Biz Şaşmaz Bulvarı tarafından geliyorduk. 100 metre ileriden baktık, 4 araç birbirine girmiş. Bizden kontrollü bir şekilde köprünün üzerinde durduk. Sonra arkamızdan gelen araba bizim araca vurdu. Bizim araba dönmeye başladı sonra zaten vuran vurana. 25-30 araç birbirine girdi" dedi.

Sürücü Zafer Öztürk ise, yolun buzlu olduğunu belirterek, "Benim önümde 10-15 araç birbirine girmişti. Biz 200 metre ileriden kazayı fark ettik ama yer buzlu olduğu için duramadık. Frene bastık ama kayarak bizde çarptık. Toplamda 30 araç falan vardı galiba" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Aracı kaza yapan sürücüler ile röp

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Haber-Kamera:Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

