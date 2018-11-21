Ankara'da 3 bakanlık yetkililerinden 'soğan' denetimi

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA'da 3 bakanlıktan yetkilileri, art arda 2 gün Polatlı'daki 24 soğan deposuna denetim yaptı. İlk denetimde 21 depoda stoklandığı tespit edilen 50 bin ton soğanın, hallere sevkiyatının yeniden başladığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, son dönemde fiyat artışıyla dikkat çeken soğan için denetime çıktı. Bakanlık yetkilleri, önceki gün soğan üretimin önemli merkezlerinden biri olan Polatlı'daki 24 depoya gitti. Denetimlerde 24 depodan sadece 3'ünün satış yaptığı, 21'inin ise 50 bin ton soğanı stokladığı belirlendi. Bunun üzerinde ekipler dün de aynı depolara gitti. Stoklanan soğanların hallere sevkiyatının yeniden başladığı görüldü.

'STOK YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, Polatlı'nın soğan üretiminin üçte birini karşıladığını söyledi. Polatlı dahil Ankara genelinde her yıl yaklaşık 500 bin ton soğan üretildiğini kaydeden Korkmaz, "Son zamanlarda fiyatlarda meydana gelen artışa bağlı olarak gerek Tarım Bakanlığımız, gerek vergi dairesi başkanlığından gelen ekiplerle beraber Polatlı'da inceleme ve denetim yapıyoruz. Soğan üretimi yapan 40'ın üzerindeki köyümüzde de tüm kamu kurum ve kuruluşları işbirliği içerisinde denetim yapıyor, kesinlikle vatandaşların soğanı ucuz hasat döneminde alıp, depolarda stok yapılmasına izin verilmeyecek" dedi.

'HALLERE SOĞAN SEVKİYATI BAŞLADI'

Polatlı'da dün yapılan denetimlerde bazı depoların kapalı olduğunu belirlediklerini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bu depoların büyük bir kısmının bugün açıldığını gördük. Bugün itibariyle hallere soğan sevkiyatı başladı. Soğandaki fiyatlar düşüş eğilimine başladı. 1-2 gün öncesine göre 20-30 kuruş civarında fiyatlarda bir düşme var. Bu ürünlerin maliyetlerini takip ediyoruz. Tarla fiyatları, üreticinin elinden çıkış fiyatını. Bunun depolara geliş fiyatlarını da bakanlık olarak takip ediyoruz. Soğanın olması gereken fiyatın üzerinde bir fiyatta olduğunu biliyoruz. Bunu yapan belli tüccarlar özellikle soğanı depolayıp, fiyatı yükseltme çabası içerisindeler. Tüm kamu kurum ve kuruluşları işbirliği içerisinde bununla gerekli mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Denetimler dün olduğu gibi bugünde tüm köylerde devam ediyor."

'TAMAMEN BİR MANİPÜLASYON'

Korkmaz, soğanda hastalık döneminde yüzde 15 civarında bir kayıp oluştuğunu bildirerek, "Ancak kesinlikle hastalık sebebiyle fiyatların bu kadar yükseltilmesi tamamen bir manipülasyon. Bunu yapan özellikle belli tüccarlar var. Fiyatların bu kadar yükselmesi tamamen yaz döneminde ürünü toplayıp depolarda stok yapan ve manipülasyona yol açan kişilerdir" dedi.

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