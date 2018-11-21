Ankara'da 3 bakanlık yetkililerinden 'soğan' denetimi 2

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA'da 3 bakanlıktan yetkilileri, art arda 2 gün Polatlı'daki 24 soğan deposuna denetim yaptı. İlk denetimde 21 depoda stoklandığı tespit edilen 50 bin ton soğanın, hallere sevkiyatının yeniden başladığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, son dönemde fiyat artışıyla dikkat çeken soğan için denetime çıktı. Bakanlık yetkilleri, önceki gün soğan üretimin önemli merkezlerinden biri olan Polatlı'daki 24 depoya gitti. Denetimlerde 24 depodan sadece 3'ünün satış yaptığı, 21'inin ise 50 bin ton soğanı stokladığı belirlendi. Bunun üzerinde ekipler dün de aynı depolara gitti. Stoklanan soğanların hallere sevkiyatının yeniden başladığı görüldü.

'STOK YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, Polatlı'nın soğan üretiminin üçte birini karşıladığını söyledi. Polatlı dahil Ankara genelinde her yıl yaklaşık 500 bin ton soğan üretildiğini kaydeden Korkmaz, "Son zamanlarda fiyatlarda meydana gelen artışa bağlı olarak gerek Tarım Bakanlığımız, gerek vergi dairesi başkanlığından gelen ekiplerle beraber Polatlı'da inceleme ve denetim yapıyoruz. Soğan üretimi yapan 40'ın üzerindeki köyümüzde de tüm kamu kurum ve kuruluşları işbirliği içerisinde denetim yapıyor, kesinlikle vatandaşların soğanı ucuz hasat döneminde alıp, depolarda stok yapılmasına izin verilmeyecek" dedi.