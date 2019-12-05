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Ankara’da “3 bina kundaklandı” iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 02:31 | Son Güncelleme

Ankara’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandığı iddia edilen 3 binada ağır hasar meydana gelirken, yangında yaralanan olmadı.Edinilen bilgilere göre, olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi Şehit Talip Yener Caddesinde meydana geldi.

Ankara’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandığı iddia edilen 3 binada ağır hasar meydana gelirken, yangında yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi Şehit Talip Yener Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Talip Yener Caddesi üzerinde bulunan 3 bina kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden bina sakinleri, hızla ikametlerini boşalttı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de yangına müdahale etti. Ayrıca, yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri, olaya çalışma başlattı.

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