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Ankara’da 3 milyon 922 bin 163 seçmen oy kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 17:07 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde yerel seçimlere yönelik oy verme işlemi sona erdi.31 Mart yerel seçimlere yönelik oy verme işlemi sona erdi.

Türkiye genelinde yerel seçimlere yönelik oy verme işlemi sona erdi.
31 Mart yerel seçimlere yönelik oy verme işlemi sona erdi. Vatandaşlar büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtarları seçmek için oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, batı illerinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00’de tamamlandı. Seçmenler Ankara’da kurulan 12 bin 158 sandıkta oy kullandı. YSK verilerine göre Ankara’da seçmen sayısı bir önceki seçime oranla 314 bin 378 artarak, 3 milyon 922 bin 163’e yükseldi.

Çankaya’da 680 bin kişi oy kullandı
25 ilçeye sahip Ankara’da Çankaya, 680 bin 264 rakamı ile en fazla seçmenin yer aldığı ilçe olarak kayıtlara geçti. Çankaya’dan sonra ikinci sırada 646 bin 23 seçmenle Keçiören ikinci, 480 bin 320 seçmenle Yenimahalle üçüncü, 448 bin 84 seçmen ile Mamak dördüncü, 405 bin 522 seçmen ile Etimesgut beşinci sırada yer aldı. Evren, 3 bin 124 rakamı ile en az seçmenin bulunduğu ilçe oldu. Evren’i, 8 bin 945 seçmen ile Güdül, 10 bin 679 seçmen ile Kalecik takip etti. Ankara’da kurulacak sandık sayısında da Çankaya ilk sırada yer aldı. Buna göre, Çankaya 2 bin 29 sandık sayısı ile ilk sırada yer alırken, bin 903 sandıkla Keçiören ikinci, bin 416 sandıkla Yenimahalle üçüncü, bin 323 sandıkla Mamak dördüncü ve bin 186 sandıkla Etimesgut beşinci sırada bulunuyor.

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