HABER

Ankara'da '30 Ağustos Kortej Yürüyüşü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM tören alanından Ulus'taki eski Meclis binasına kortej yürüyüşü düzenlendi.

ANKARA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM tören alanından Ulus'taki eski Meclis binasına kortej yürüyüşü düzenlendi.

'30 Ağustos Kortej Yürüyüşü'ne, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma'dan yüzlerce asker, muharip ve iç güvenlik gazileri ile 15 Temmuz gazileri, Kızılay, AKUT, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Geçitte Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsilen de o dönemlerin üniformalarını giyen bölük de yer aldı.

TBMM tören alanında toplanan kortej, Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus'taki eski Meclis binasına kadar yürüdü. Kortejin önünde dev Türk bayrağı açılırken, arkada Atatürk'ün büyük boy posteri yer aldı. Kortejde en fazla ilgiyi tarihi atlı birlik gördü. Çeşitli kurumlara ait eski araçlar da ilgi çekti. Yürüyüş, eski Meclis binasında sona erdi.

Görüntü Dökümü
-Kortej yürüyüşü

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükZonguldak'ta maden ocağındaki göçük
Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgiBarbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem!

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Taksiciler 'Ayar' kuyruğunda! Pazartesi başlıyor

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Yüzlerce taksici oraya akın etti

Silivri'deki 30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Anadolu Kavağı'nda yangın kontrol altında alındı

Anadolu Kavağı'nda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.