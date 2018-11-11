Ankara'da 300 kişiye keşkek ikramı

Ankara'da Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte 300 kişiye keşkek ikram edildi.

Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı ek binasında 'Keşkek Günleri' düzenlendi. Etkinliğe, Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile birlikte yaklaşık 300 kişi katıldı. Aşçı Orhan Kutbay tarafından 8 saatte hazırlanan keşkek ve helva ile Manisa'ya özel ekşi mayadan yapılan ekmek, etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Aşçı Orhan Kutbay, keşkek yemeğinin buğday ve dana etinden yapıldığını belirterek, "Önce buğdayı haşlıyoruz. Sonra etini pişiriyoruz. Daha sonra ikisini karıştırarak odun ateşinde büyük kazanlarda keşkeği pişmeye bırakıyoruz. İyi bir keşkeğin en az 8 saat pişmesi gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kazandaki keşkek

-Bülent Arınç'tan görüntü

-Aşçı ile röp.

-Keşkek dağıtılması

-Detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/ ANKARA,(DHA)

