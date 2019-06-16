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Ankara'da 4 araç birbirine girdi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 16:22 | Son Güncelleme

Ankara'da 4 araç çarpıştı: 7 yaralı Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Ankara'da 4 araç çarpıştı: 7 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasında, 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri, trafiğe kapanan yolu açmak için bazı araçları iterek yol kenarına aldı.
Kaza, öğle saatlerinde Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hakan Emir Doğan idaresindeki 06 AH 6484 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Erhan Sazak kontrolündeki 06 Y 0875 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan araçlar daha sonra Ömer Çakar yönetimindeki 06 DY 1292 plakalı otomobil ve Nihan Koç kontrolündeki 06 GE 1979 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Hakan Emir Doğan, Erhan Sazak, Ömer Çakar ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
Dumlupınar Bulvarı, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Bunun üzerine yol ortasındaki araçları iterek kenara alan polis ekipleri, kontrollü olarak trafik geçişi sağladı.

Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden görüntü
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Polisin incelemesi
-Polisini yoldaki araçları itmesi
-Detaylar
Haber-Kamera:​Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)-

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