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Ankara'da 4 arzuhalciye "Avukatlık Kanunu'na muhalefet" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:09 | Son Güncelleme

Ankara'da 4 arzuhalciye "Avukatlık Kanunu'na muhalefet" davası

Ankara Batı Adalet Sarayı çevresinde arzuhalcilik yapan 4 kişi hakkında, "Avukatlık Kanunu'na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle dava açıldı.

Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, baronun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şüphelilere dava açıldığı belirtildi.

İddianamede, 4 şüphelinin, Avukatlık Kanunu'nun "Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması" başlıklı 63. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca üçer yıla kadar hapis ile biner güne kadar adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

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arzuhalcilik Avukatlık Kanunu'na muhalefet

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