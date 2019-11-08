Ankara'da 4 arzuhalciye "Avukatlık Kanunu'na muhalefet" davası

Ankara Batı Adalet Sarayı çevresinde arzuhalcilik yapan 4 kişi hakkında, "Avukatlık Kanunu'na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle dava açıldı.

Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, baronun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şüphelilere dava açıldığı belirtildi.

İddianamede, 4 şüphelinin, Avukatlık Kanunu'nun "Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması" başlıklı 63. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca üçer yıla kadar hapis ile biner güne kadar adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

