Ankara’da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan halk otobüsü kazası davasında karar açıklandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde özel halk otobüsünün durakta bekleyen yayalara çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada otobüs şoförü, 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 30 Eylül 2019’da Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Mamak Caddesi üzerinde seyreden Baki Ayaz’ın kullandığı 06 BA 9678 plakalı özel halk otobüsü, Yeni Mamak Merkez Camii önünde durağa yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda otobüs sürücüsü Ayaz hakkında dava açıldı.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katılırken, sanık Ayaz ile tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti. Savcı, mütalaasında sanık Baki Ayaz’ın otobüsü kullandığı sırada cep telefonuyla ilgilendiğini, direksiyonu sağ eliyle tutarak ve fren tedbirinde gecikerek kazaya neden olduğunu ifade etti. Savcı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Ayaz, "Bu kazayı bilerek ve isteyerek yapmadım. Ben orada ekmeğimi kazanıyordum. Kimse isteyerek böyle bir şey yapmaz. 14 aydır bunun rahatsızlığını vicdanen yaşamaktayım" dedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayaz’ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapsine karar verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

