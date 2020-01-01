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  4. Ankara’da 4 kişinin yanarak can verdiği binadan yaralı kurtulan Ramazan Akça anlattı

Ankara’da 4 kişinin yanarak can verdiği binadan yaralı kurtulan Ramazan Akça anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:13 | Son Güncelleme

Altındağ’da 3 katlı bir binanın alt katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangından kurtulan apartman sakini Ramazan Akça yangın sırasında olanları anlattı.Sabaha karşı çıkan yangını aktaran apartman sakini Ramazan Akça, "Komşu beni ikaz etti.’Çıkın yangın var’ diye.

Altındağ’da 3 katlı bir binanın alt katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangından kurtulan apartman sakini Ramazan Akça yangın sırasında olanları anlattı.
Sabaha karşı çıkan yangını aktaran apartman sakini Ramazan Akça, "Komşu beni ikaz etti.’Çıkın yangın var’ diye. Ben eşimi, çocuğumu uyandırdım. Kapıyı açtığımda binanın içi dumandı. Eşime ’havlu ıslat’ diye seslendim. Biz balkona geçerek oradan bir yere kıpırdamadık. Aşağı inemedik. Bina ve evimin içi simsiyah, mağdur duruma düştük. Bittik yani, artık devletimizden yardım bekliyoruz " diye konuştu.
Yanan evin sahibinin, evde kalan gencin dedesi olduğunu söyledi. Apartman sakini, "Ev sahibi dede 2 aydır kızının yanında kalıyordu. Gençler muhtemelen eğlenmek için geldiler, ocak mı açık kaldı ne oldu bilemiyoruz. Evde kaç kişi olduğunu bilemiyorum. Çocuk normalde tek başına kalıyordu" ifadelerini kullandı.
Kendisininde yangında dumandan etkilendiğini, kendisini uyaran komşusunun da ağır yaralı olduğunu vurgulayan apartman sakini Ramazan Akça, "Kapımı çalan komşumun eşi kapımı çaldıktan sonra biz binayı terk etmedik. Onlar aşağı inmeye kalkmışlar, ağır yaralı diyorlardı ama bilmiyorum durumlarını. Bizde itfaiye’nin asansörüyle kurtulduk" dedi.

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