Ankara'da 4 Saatlik Sokak İzniyle Gelen Pazar Mutluluğu

Türkiye'de Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında 21 Mart'tan beri sokağa çıkma yasaklı 65 yaş ve üstündeki Pazar günü dört saatliğine dışarı çıkabilme mutluluğunu yaşadı. Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgınındaki vaka ve can kaybı sayısını azaltmak üzere Türkiye genelinde 21 Mart'tan bugüne 65 yaş ve üzerindeki nüfus için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İlk Corona vakasını 11 Mart’ta, ilk can kaybınıysa 17 Mart'ta açıklayan Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulaması ilk önce bu yaş grubu için başlatılmıştı. Ardından 4 Nisan itibariyle 20 yaş ve altı nüfus için de ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Dolayısıyla en uzun süredir salgın nedeniyle evde kalmak durumundaki ileri yaş grubundaki nüfus için normalleşme takvimi uyarınca yasakta esneme yapıldı ve saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında ülke genelinde bu kesime sokağa çıkma izni verildi. Böylece 44 gündür evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzerindekilere, eğer ihtiyaç duyuyorlarsa kendilerine refakat edecek birisiyle dışarıda olma hakkı tanındı.

Türkiye'de 30 büyükşehirle Zonguldak kentinde 11-12 Nisan haftasından itibaren uygulamaya konulmuş olan istisna listesindeki meslek gruplarındakiler haricindeki tüm nüfus için sokağa çıkma yasağı uygulaması ise bu hafta sonu da geçerliydi. Dolayısıyla 31 kentte diğer 50 kentten farklı olarak bu Pazar günü sokaklarda sadece 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar vardı. Ankara'da birçok park ve yeşil alanda sokağa çıkma izni verilmiş yaş grubundakiler, 11.00 ile 15.00 arasında özgürce dışarıda olabildi. Ancak bu özgürlük, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Kontrollü Sosyal Hayat" tanımı uyarınca salgın öncesindeki günlerdeki gibi değildi. Açık havada da olsa parklarda ve yeşil alanlarda görece bir kalabalık oluştuğu için herkes maske takıyordu. Maskesiz çıkanlara da valilik, kaymakamlık veya belediyelerce maske dağıtımı yapıldığı görüldü. Güneş altında olmaktan mutluluk duydular Ankara’da daha çok parkları tercih eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, açık olan fırınlardan ekmek almayı da ihmal etmediler. Özellikle parklarda, kaldırımlarda ve yol kenarlarında yasağın kalkmasıyla birlikte yoğunluk yaşandı. Bu arada "yeni normal dönem" kapsamında değerlendirilebilecek şekilde parkların dışında her ihtimale karşın ambulans bekletildiği görüldü. Polis ekipleri de sıkça sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarı anonsları yaptı.

Başkentteki simge parklardan birisi olan Kuğulu Park'ta hem valilik bünyesindeki gönüllüler hem de Çankaya Belediyesi, anneler günü nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki kadınlara çiçekler dağıttı. Parkta mini bir konser de sunuldu, sonrasında sesine güvenenler de eşlik ederek kendilerince şarkılar seslendirdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçedeki diğer parklar gibi burayı da ziyaret ettiğini belirterek, bir sıkıntı yaşanmaması için personel görevlendirdiklerini ve son iki gündür bugünkü parklara çıkış durumunu dikkate alarak banklar gibi mekanları dezenfekte ettirdiklerini anlattı. Arkadaşlar da sosyal mesafeye dikkat etti VOA Türkçe'nin Kuğulu Park'ta mikrofon uzattığı 65 yaşındaki Nuran Fincancı, bu vesileyle parkta arkadaşlarıyla buluşmuş. Ancak aralarında mesafe bırakarak oturduklarını kaydeden Fincancı, "İki aydır evdeyim; valla iki aydır bütün hayatımı gözden geçirdim. Düşünme fırsatım oldu. İyileri, kötüleri, her şeyi… Ama özgürlüğümüz çok güzel bir şeymiş. Sağlığımızın kıymetini bileceğiz. İnsanlar biraz dikkat etmediler, yani biraz sevinçten oldu herhalde. Ama şimdi güzel mesafeyi koruyorlar. Ankara’nın insanı daha bilinçli. İstanbul’dan haberleri duyuyoruz, dinliyoruz. İstanbul’a nazaran Ankara’nın insanı bambaşka" dedi.

Arkadaşı 65 yaşındaki Sema Çitelbek de sadece otururken değil yürüyüş yaparken de sosyal mesafeyi koruduklarını söyledi. Yaşlılar mutlaka kendilerine yürüyüş izni verilmesi gerektiğini düşünüyor 65 yaşındaki Aydın Şahin, "Epeydir evdeyiz, evde durmak sıkıcı. Bir yandan iyi olmamız için iyiydi. Bundan sonra tedbirlerimizi alıyoruz iyice, daha iyi de olabilir. Bu uygulama (izin) daha önce olabilirdi; yalnız Pazar’dan Pazar’a. Bizler için olabilirdi neyse devamını dileriz. Doktorlarımızı koruyabilmemiz için kurallarımıza uymamız lazım. Ama açık havayı özlemez olur muyuz? Bakın parkta tertemiz hava var. İnsana gençlik veriyor. Şükürler olsun şu havayı veren rabbime diyorum" ifadelerini kullandı. Doktor annesi, 70 yaşındaki Sevim Alan, eşiyle birlikte bugüne özel hazırlık yapmış ve yanına termosla çay da almış. Kendileri dışındaki yaş grupları için sokağa çıkma yasağı uygulandığından açık çay ocağı ve büfe olmayacağını hesaba katmışlar. Alan çiftine göre de bu izin ara ara verilmeliydi. Sevim Alan, "Bunaldık iki aydır, artık bir hava alalım dedik. Yeşillikte oturalım diye, çok sıkıldık. Rahatsızlıklarımız var içeride iyice bunaldık. Arada bir saat de olsa çıkıp nefes alsak bu kadar olmazdı. Kafesteki kuşlart gibi oturuyoruz, bunaldık" dedi. 75 yaşındaki eşi Fikret Alan da "İşte 50 gündür içerideydik, piknik yapamıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Bir hava alalım diyerek geldik buraya" diye durumu özetledi.

Adını paylaşmayan 68 yaşındaki bir kadın ise "50 gündür evdeyim. Eve kapandık, hiçbir faaliyetimiz yok. Bize evde ölün dediler anlatabiliyor muyum? Ben Çarşamba günü yüksek tansiyondan az daha ölecektim. Birden tansiyonum yükseldi, stres yaptım herhalde. Acile zor yetiştim. Ya şöyle haftada hiç olmazsa ikişer saat çıkalım yürüyelim. Hareket edelim, kas erimesi olmasın, tansiyon olmasın ne bileyim ben, bir şeyler olur yani. Ben diyorum ki yaşlılar ölsün diye evlere kapattılar. Evde hayat güzel diyorlar vallahi değil evde. Ben ölüyordum, çıktım dışarı eve de girmeyeceğim kardeşim" diye konuştu. Ortak duygu: Güzel bir gün oldu 92 yaşındaki Süreyye Yazıcıoğlu ise, kendisi gibi yasaklı yaş grubundaki oğluyla paktaydı. 65 yaşındaki oğlu Kürşat Yazıcıoğlu, "Bugün işte ilk defa çıktık, çok mutluyuz. Hatta başta güzel bir eğlence de vardı, sanırım kaymakamlık düzenledi. Çok keyifliydi, düzenleyenlere çok teşekkür ederiz. Bu işin her hafta yapılması büyük yetkililere arz ve rica olunur. Hiç sıkılmadım, ona göre bir düzen kurduk gayet mutlu mesuttuk" diye anlattı.