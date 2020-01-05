Ankara’da 4 yankesici tutuklandı

Başkent’te gözlerine kestirdikleri kişilerin kıyafetine çamur sürüp, temizleme bahanesiyle yankesicilik yapan 4 kişi yakalanarak tutuklandı.

Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, gözüne kestirdikleri yaşlıların yanlarına yaklaşarak elindeki çamuru farkettirmeden üzerlerine sürüp, daha sonra da "ceketin pislenmiş" diyerek temizleme bahanesiyle cüzdanları çalan 4 yankesiciyi takibe aldı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

