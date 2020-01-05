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  4. Ankara’da 4 yankesici tutuklandı

Ankara’da 4 yankesici tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

Başkent’te gözlerine kestirdikleri kişilerin kıyafetine çamur sürüp, temizleme bahanesiyle yankesicilik yapan 4 kişi yakalanarak tutuklandı.Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, gözüne kestirdikleri yaşlıların yanlarına yaklaşarak elindeki çamuru farkettirmeden üzerlerine sürüp, daha sonra da "ceketin pislenmiş" diyerek temizleme bahanesiyle cüzdanları çalan 4 yankesiciyi takibe aldı.

Başkent’te gözlerine kestirdikleri kişilerin kıyafetine çamur sürüp, temizleme bahanesiyle yankesicilik yapan 4 kişi yakalanarak tutuklandı.
Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, gözüne kestirdikleri yaşlıların yanlarına yaklaşarak elindeki çamuru farkettirmeden üzerlerine sürüp, daha sonra da "ceketin pislenmiş" diyerek temizleme bahanesiyle cüzdanları çalan 4 yankesiciyi takibe aldı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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