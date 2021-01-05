HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da 44 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara’da 44 düzensiz göçmen yakalandı

05.01.2021 21:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince tespit edilen 44 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İran ülkesi üzerinden Ağrı ve Van illerini kullanarak Türkiye’ye kaçak giriş yapan yabancı uyruklu şahısların olduğu tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince tespit edilen 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İran ülkesi üzerinden Ağrı ve Van illerini kullanarak Türkiye’ye kaçak giriş yapan yabancı uyruklu şahısların olduğu tespit edildi. Yapılan tespitler doğrultusunda, 5 Ocak 2021 günü kimlikleri ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Altındağ ilçesinde 23 kişi, AŞTİ içerisinde 11 kişi, Gölbaşı ilçesinde 6 kişi, Mamak ilçesinde 4 kişi olmak üzere toplamda 44 kişi yakalandı.
38 Afganistan, 3 Özbekistan, 3 İran uyruklu olduğu öğrenilen bu şahıslar Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların sınır dışı edilmeleri ve Geri Gönderme Merkezine teslimi için işlemlere başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktıKoronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarasıHalkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Sevgi Tekin'in katil zanlısı yakalandı

Sevgi Tekin'in katil zanlısı yakalandı

İngiltere'de çarpıcı araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Bitlis'te PKK sığınaklarında el bombaları, silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te PKK sığınaklarında el bombaları, silah ve mühimmat ele geçirildi

Aynayı fark etmedi! Antwerp belediye başkanı canlı yayında iç çamaşırıyla yakalandı

Aynayı fark etmedi! Canlı yayında iç çamaşırıyla yakalandı

Ordu'da dehşet! Kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı

Kurşunların hedefi olan karı-koca kanlar içinde yere yığıldı

Mardin'de korkutan yangın! Kömür yüklü TIR alev topuna döndü

Mardin'de korkutan yangın! Kömür yüklü TIR alev topuna döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.