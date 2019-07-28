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Ankara'da 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 01:50 | Son Güncelleme

Ankara'da 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek ANKARA'da, göçmen kaçakcılığına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 46 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Ankara'da 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

ANKARA'da, göçmen kaçakcılığına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 46 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama gerçekleştirildi. 139 ekip ve 404 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, bin 857 yabancı uyruklu kişi sorgulandı, 46 düzensiz göçmene idari işlem yapıldı ve sınır dışı edilmeleri için işlemlere başlandı.
Sahte pasaportla yakalanan 3 yabancı uyruklu kişiye de resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

Uygulamada ayrıca, iki Türk vatandaşı M.B. ve N.G.’ye insan ticareti suçundan işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 2 Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:
- Uygulamadan görüntü
- Kimlik kontrolleri
- Genel ve detay
Haber: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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