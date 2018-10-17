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Ankara'da 47 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 2'si Albay 32 şüpheli ile Anadolu Ajansı eski çalışanı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 2'si Albay 32 şüpheli ile Anadolu Ajansı eski çalışanı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY'nin Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatları tespit edilen 2'si albay, biri yüzbaşı, biri üsteğmen, 3'ü teğmen, 25'i astsubay 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün aktif görevde olduğu belirtilirken, firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Öte yandan FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen Anadolu Ajansı eski çalışanı 15 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Daha önce kurumdan ilişiği kesilen bu kişilerden 8'i düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tamamı örgütün iletişim programı 'ByLock' kullanıcısı olan şüphelilerden firari olan 7'sinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

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