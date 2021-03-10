HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara’da 48 düzensiz göçmen yakalandı

10.03.2021 16:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara’da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 48 düzensiz göçmen yakalandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Gölbaşı ve Keçiören ilçeleri ile Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) yapılan uygulamada 46’sı Afganistan, 2’si Pakistan uyruklu toplam 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Gölbaşı ve Keçiören ilçeleri ile Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) yapılan uygulamada 46’sı Afganistan, 2’si Pakistan uyruklu toplam 48 düzensiz göçmen yakalandı. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, yakalanan 48 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığını aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
Cani baba kan dondurdu: 'Bacaklarımın arasında boğarak öldürdüm'Cani baba kan dondurdu: 'Bacaklarımın arasında boğarak öldürdüm'
Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta? Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta?

En Çok Okunan Haberler

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Günün en acı haberi: Öğrenince yıkıldı

Günün en acı haberi: Öğrenince yıkıldı

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Oruç açma duası Türkçe ve Arapça okunuşu | İftar duası nasıl yapılır?

İftar duası nasıl yapılır?

Kaçırdıkları kişiyi tehdit edip cep telefonuyla o anları kaydettiler

Dehşet anları: Seni öldürüp giderim

Bir kentin tek kalaycısı: Hepsi tahsil yaptı ama...

Kırmızı çıkınca insanı zehirliyor! 'Çocuklar yapma diyor' ama...

Zümrüt Er cinayeti davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis

Zümrüt Er cinayeti davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis

Teheccüd namazı kaç rekattır? Diyanet açıkladı

Teheccüd namazı kaç rekattır?

Manisa'nın 'İhsan Hala'sı köylülerin tüm önyargılarını yıktı: Onu kızımız gibi görüyoruz

Manisa'nın 'İhsan Hala'sı: Kendimi hiç erkek olarak görmedim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.