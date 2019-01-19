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Ankara'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 23:22 | Son Güncelleme

ANKARA'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.  Kaza, saat 20.30 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi.  Mevlâna Bulvarı üzerinden Kızılay istikametine seyir halinde olan Ömer Cemaloğlu idaresindeki 06 HTY 53 plakalı otomobil, sürücüsünün frene basması sonucu yavaşladı.

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi.
Mevlâna Bulvarı üzerinden Kızılay istikametine seyir halinde olan Ömer Cemaloğlu idaresindeki 06 HTY 53 plakalı otomobil, sürücüsünün frene basması sonucu yavaşladı. Aynı istikamette seyir halinde olan Hayriye Doğan idaresindeki 06 ABH 741 plakalı otomobilin, Cemaloğlu idaresindeki araca çarpmamak için durması sonucu arkadan gelen Sena Varlı idaresindeki 67 AZ 550, Turgay Aykurt idaresindeki 06 MHE 98 ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BIF 950 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kazada, 06 BIF 950 plakalı otomobilin sürücü ile yolcusu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.
Polis ekipleri ise bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alarak, bulvarı bir süreliğine araç trafiğine kapattı. Bulvarda uzun araç trafiği oluşurken, kazada hasar giren haraçlar çekiyle olay yerinden kaldırıldı.
Polis ekiplerinin bulvar üzerindeki camları temizlemesinin ardından otomobillerin geçişleri kontrollü şekilde sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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