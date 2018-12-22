Ankara'da 5 kez büyük ikramiye kazandıran bayiye yoğun ilgi

Mustafa TURAPOĞLU-Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) ANKARA'da şans oyunlarında 5 kez büyük ikramiye kazandıran Hüseyin Çakmak'a (56) ait bayiden yılbaşı öncesi Milli Piyango bileti almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. 70 milyon liranın hayalini kuranlar, bayi önünde kuyruğa girerek biletlerini aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Çakmak, kendi alanında iş bulamayınca, 31 yıl önce Demetevler Mahallesi'nde kendi iş yerini kurdu. Burada şans oyunları bayiliği de yapan Hüseyin Çakmak, bu süre içinde 2'şer kez 'On Numara' ve 'Süper Loto' çekilişi, 1 kez de 'Şans Topu'ndan büyük ikramiye kazandırdı. Çakmak'ın, '4.5 Milyon TL bayimizden çıktı' yazılı afiş astığı 'Muazzez' adlı bayi önünde yılbaşı bileti almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. 70 milyon liranın hayalini kuranlar, bayi önünde kuyruğa girerek yılbaşı biletlerini aldı. 'İSTANBUL'DA NİBET ABLA, ANKARA'DA MUAZZEZ ABLA' Hüseyin Çakmak, üniversiteyi bitirdikten sonra kendi alanında iş bulamayınca ticarete başladığını belirtti. İşinden memnun olduğunu ifade eden Çakmak, bu zamana kadar 5 kez büyük ikramiye kazandırdığını kaydetti. Çakmak, şöyle dedi: "3,5 milyon TL Süper Loto ile başladım. En son 4.5 milyon TL verdim. Arada tabii şans topu, on numara var. Bu bölgede herkes burayı biliyor, güzel bir talep var. İnsanlara ikramiye vermek benim de hoşuma gidiyor. İnsanlar bunu duyunca daha yoğun talep oluyor. Türkiye'nin birçok ilinden gelenler oldu. Gelip buradan 100 tane seri bilet alanlar oldu. İstanbul'dan, başka illerden. Hedefim daha büyük, İstanbul'da 'Nimet Abla' diyorlar, burada da biz 'Muazzez Abla' diyoruz. Ankara'nın 'Muazzez Abla'sı olma yolundayız." Yılbaşı çekilişinde büyük ikraminin 70 milyon lira olduğunu hatırlatan Çakmak, "Ekonomik olarak ülke çok iyi gitmiyor, dolayısıyla insanlar şans oyunlarına biraz daha ağırlık veriyorlar" dedi. 6 adet bilet alan Aytekin Aydın, "Geçen sene de şansımızı buradan denemiştik. Büyük ikramiye vurmadı; ama kendini kurtardı. Bu bayi uğurludur, yine uğurlu gelir bize" şeklinde konuştu. Emekli İsmail Öztürk ise, bayiinin şanslı olduğunu bildiği için buradan bilet aldığını belirtti.

