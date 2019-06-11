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Ankara'da 50 astsubaya FETÖ'den gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 09:45 | Son Güncelleme

Ankara'da 50 astsubaya FETÖ'den gözaltı ANKARA'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve 48'i hala görevde olan 50 astsubay ile 2 mahrem imam gözaltına alındı.

Ankara'da 50 astsubaya FETÖ'den gözaltı

ANKARA'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve 48'i hala görevde olan 50 astsubay ile 2 mahrem imam gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında 50 astsubayın, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan 50 astsubay ve 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan asker şüphelilerden 48'inin görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma kapsamında idari tedbir uygulandığı bildirildi.

ANKARA, (DHA)

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