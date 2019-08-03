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Ankara'da 55 bin kilo kalıp yağ ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı, Ankara'da jandarma ile gerçekleştirilen ortak operasyonda 55 bin kilogram kalıp yağ ele geçirildiğini açıkladı.

TİCARET Bakanlığı, Ankara'da jandarma ile gerçekleştirilen ortak operasyonda 55 bin kilogram kalıp yağ ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ekipleri yapılan istihbari çalışmada; Kahramankazan'da faaliyet gösteren bir atık yağ geri dönüşüm tesisinde, kaçak akaryakıt üretildiği ve piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Tesise düzenlenen operasyonda, bir tankerde akaryakıt yerine kullanılabilecek 18 bin 800 kilogram kalıp yağı bulundu. Yine 3 tankta da 36 bin 200 kilogram kalıp yağı ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

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