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Ankara’da 55 ton akaryakıt yerine kullanılabilecek kalıp yağ ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 12:20 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ekiplerince Ankara’da gerçekleştirilen ortak operasyonda 55 ton akaryakıt yerine kullanılabilecek kalıp yağ ele geçirildi.Akaryakıt kaçaklığıyla mücadele amacıyla gerçekleştirilen operasyon öncesi ekiplerce yapılan istihbari çalışmada; Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren bir atık yağ geri dönüşüm tesisinde, kaçak akaryakıt üretildiği ve piyasaya sürüldüğü bilgisi alındı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ekiplerince Ankara’da gerçekleştirilen ortak operasyonda 55 ton akaryakıt yerine kullanılabilecek kalıp yağ ele geçirildi.
Akaryakıt kaçaklığıyla mücadele amacıyla gerçekleştirilen operasyon öncesi ekiplerce yapılan istihbari çalışmada; Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren bir atık yağ geri dönüşüm tesisinde, kaçak akaryakıt üretildiği ve piyasaya sürüldüğü bilgisi alındı. Savcılıktan verilen arama kararının ardından tespit edilen adreste gerçekleştirilen müşterek operasyonda, şüpheli bulunan bir tankerde akaryakıt yerine kullanılabilecek 18 bin 800 kilogram kalıp yağı bulundu.
Öte yandan tesis içerisindeki 3 adet tankta da 36 bin 200 kilogram kalıp yağı ele geçirildi. Denetimler sırasında ayrıca firmaya ait Kapasite Raporunda belirtilen tank ve teçhizatlarının da uygunsuz olduğu görüldü.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi Akaryakıt Özel Ekibi ve Jandarma KOM Daire Ekiplerinin tespitleri sonucu piyasa değeri 250 bin lira olan 55 ton ürüne el konulurken olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından beri faaliyet gösteren ve gümrük muhafaza, polis, jandarma, sahil güvenlik gibi kolluk birimleri yanında gelir uzmanları ve vergi müfettişleri gibi tüm mücadeleci kurumların personelinden oluşan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, kurulduğu günden bu yana toplamda 4,4 milyar lira kaçak akaryakıt ve mali usulsüzlük tespit etti.

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