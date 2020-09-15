Ankara’da 57 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 57 bin paket eski ambalajlı kaçak sigara ele geçirdi. Yakalanan paket başına ise 12 bin lira para cezası uygulandı. Yapılan operasyon ise Ankara’da 5 yıl içinde ele geçirilen en büyük kaçak sigara operasyonu niteliği taşıyor.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki bir iş yerinde faaliyet gösteren ünlü bir sigara dağıtım firmasını takibe aldı. Firmanın piyasada satışı yasak olan eski ambalajlı çok sayıda sigarayı muhafaza ettiği ve TAPDK’ya teslim etmediği tespit edildi. Ayrıca bu sigaraların iş yerine ait araçlarla fahiş fiyatlarla satılmak üzere dağıtımının yapıldığı bilgilerine ulaşıldı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, koliler içerisinde yeni ambalajlı sigaraların yanı sıra çok miktarda eski ambalajlı sigaraların bulunduğu, iş yeri önünde ve garajında ise iş yerine ait araçlarda sigara paketlerinin olduğu gözlendi. İş yerinde ve çok sayıda araçta yapılan aramada koliler içerisinde farklı marka ve miktarlarda 57 bin paket eski ambalajlı sigara ele geçirildi.

Paket başına 12 bin lira ceza uygulandı

İş yeri yetkilisi olduğu anlaşılan Y.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen eski ambalajlı sigaralar için paket başına 12 bin lira cezai işlem uygulandı. Zanlı ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

