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Ankara'da 6 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 07:35 | Son Güncelleme

ANKARA'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'da 6 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay yönüne giden 06 AG 1777 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden 06 AB 5109 plakalı araca ardından 06 AGT 655 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen 3 araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada 06 AG 1777 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alarak, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Bulvarda uzun araç trafiği oluşurken, kazada hasar gören araçlar çekiyle yoldan kaldırıldı.

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Ankara'da 6 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralıAnkara'da 6 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralıAnkara'da 6 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

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