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ANKARA’DA, 6 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 08:07 | Son Güncelleme

ANKARA’da, 6 katlı apartmanın çatısı, çıkan yangında zarar gördü.

ANKARA’da, 6 katlı apartmanın çatısı, çıkan yangında zarar gördü.
Yenimahalle Demetevler Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın çatısında, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dakikalar içinde çatıyı sardı. Binanın önündeki metro istasyonundan çıkan vatandaşlar, alevleri görerek itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis, binadaki vatandaşları tahliye etti, çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Çatının büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yangından görüntü
- İtfaiyenin müdahalesi
- Sokaktaki vatandaşlar
- Vatandaşla röportaj
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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