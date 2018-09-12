Ankara'da 6 katlı binanın çatısında yangın

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, dün akşam Yenimahalle Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle de bulunan altı katlı bir apartmanın çatısında henüz nedeni tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda büyüyerek tüm çatıyı kapsadı. Çıkan alevleri fark eden apartman sakinlileri hemen binayı boşalttı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını gören bir kişi cep telefonu ile görüntü çekti.
Görüntü dökümü:
-Yangından görüntü
Haber: ANKARA/DHA
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