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  4. Ankara’da 65 Yaş Üstüne 5 Ay Sonra Yeniden Kısıtlama

Ankara’da 65 Yaş Üstüne 5 Ay Sonra Yeniden Kısıtlama

10.11.2020 21:57 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara Ankara’da uygulanan kısıtlamalar beş ay sonra yeniden gündemde

Ankara’da 65 Yaş Üstüne 5 Ay Sonra Yeniden Kısıtlama

Corona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara Ankara’da uygulanan kısıtlamalar beş ay sonra yeniden uygulamaya sokuldu. Buna göre 65 yaş üstü olanlar sadece 10-16 saatleri arası dışarı çıkabilecek.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla ilgili önlemleri değerlendirmek üzere Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, vaka sayılarının artış gösterdiğine dikkat çekilerek yeni kararlar alındı. Valilikten yapılan açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlar için 10-16 saatleri haricinde sokağa çıkma yasağı getirildiği belirtildi.

Açıklama şöyle: ”İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 46 no’lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verildi.”

Kurul tarafından alınan kararlara göre, bazı kesimler yasaktan muaf tutuldu. Muaf olan kesimler şu şekilde sıralandı: “Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, muaf tutulmasına karar verildi.”

Açıklamada ayrıca yasaklara uymayanlar hakkında idari para cezası ve adli işlem yapılacağına da dikkat çekildi.

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