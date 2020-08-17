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Ankara’da 65 yaş ve üzerine ek korona önlemleri

17.08.2020 20:08 | Son Güncelleme

Ankara’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların düğün, cenaze, pazaryeri gibi toplu alanlarda bulunmaları kısıtlandı.

Açık hava düğünlerinin de iki saatle sınırlandırılacağı belirtildi.Ankara'da koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler gibi topluca bulunulan alanlara girmeleri kısıtlandı.

Anka haber ajansının haberine göre, Ankara'daki açık hava düğünlerinin de iki saat ile sınırlandırılması ve yemek dağıtımının yasaklanması kararı alındı. Alınan önlemler çerçevesinde taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılacağı belirtilirken, 65 yaş ve üzerinin trafiğin yoğun olduğu zamanlarda toplu taşıma kullanmaması tavsiyesinde bulunuldu. "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamasının da tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılacağı kaydedildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, evde karantinada tutulan koronavirüs tanılı veya temaslı kişilerin acil işlerini gerekçe göstererek, izolasyonu ihlal ettiği belirtildi. Bu ihlaller nedeniyle Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, karantina uygulamasını delen vatandaşların tespit edilmesi ve kontrol altına alınması için Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulmasına karar verdiği kaydedildi. Söz konusu ekiplerde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve muhtar azaları, apartman ve site yöneticilerinin de yer alacağı belirtildi.

SÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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