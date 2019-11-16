Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 68 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık eden 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir grubun yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Yunanistan'a gitme hazırlığında olduğu ve Ankara'dan geçecekleri bilgisini alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri şüphelileri takibe aldı.

Operasyon düzenleyen polis, Gölbaşı Sanayi uygulama noktasında durumlarından şüphelendikleri minibüsleri durdurdu.

Durdurulan araçlarda, 68 düzensiz göçmen ve kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

