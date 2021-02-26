HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da 7 DEAŞ’lı hakkında gözaltı kararı

Ankara’da 7 DEAŞ’lı hakkında gözaltı kararı

26.02.2021 09:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanması ile arama ve el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin unutulmayan gafları Ünlülerin unutulmayan gafları
1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar
AvivaSa iletişim, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri numarasıAvivaSa iletişim, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri numarası

En Çok Okunan Haberler

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu veda etti

Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu veda etti

Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı

Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hocalı katliamı' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hocalı katliamı' mesajı

Şırnak normalleşmeye en yakın illerde arasında yer alıyor! Gözler 1 Mart'a çevrildi

Normalleşmeye en yakın illerde arasında! Gözler 1 Mart'a çevrildi

Prof. Dr. Kurugöl'den okulların açılmasıyla endişelen aileleri rahatlatacak açıklama

Yüz yüze eğitim öncesi aileleri rahatlatacak açıklama

Süper Loto sonuçları belli oldu! 25 Şubat Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 25 Şubat 2021

İkramiye 15 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Usulsüz reçete şebekesi rüşveti, 'Zehir, zıkkım olsun' açıklamasıyla havale etmiş

Rüşveti 'Zehir, zıkkım olsun' açıklamasıyla havale etmiş

Kayseri'de korkunç olay! 5. kattan atlayarak intihar etti

5. kattan atlayarak intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.