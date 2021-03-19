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Ankara’da 70 kilo uyuşturucu ele geçirildi

19.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 70 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde D.A., Ç.G.

Ankara’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 70 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde D.A., Ç.G. ve C.A. isimli şahısların Ankara’ya il dışından uyuşturucu madde getirttiğini tespit etti. Harekete geçen narkotik ekipleri, üç ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla zanlıları ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 67 kilo 550 gram esrar, 829 gram kokain ve 2 adet hassas terazi ile çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon liranın üzerinde olduğu kaydedildi. Şüpheli D.A.’nın ikametinde ele geçirilen uyuşturucunun ise Diyarbakır’dan getirildiği tespit edildi.
Şüphelilerden D.A.’nın ve C.A.’nın “uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama veya kullanma” suçları başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerden D.A. ve C. A. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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