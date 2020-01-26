Ankara'da 71. Hindistan Cumhuriyet Günü kutlandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ise konuşmasında Hindistan hükümeti ve halkının 71. Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Hindistan için "Gandi'nin vatanı" ifadesini kullanan Thekkat, "Hindistan barış içerisinde bir arada yaşamaya inanmış ve bu politikayı uluslararası ilişkilerde de uygulamaya gayret etmiştir." dedi.

Başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona yerli ve yabancı misyon şefleri, bürokratlar, akademisyenler, basın mensupları ve diğer davetliler katıldı.

Önal, Hindistan'ın küresel bir aktör, ekonomik ve ticari iş birliği açısından yükselen trend ve Türkiye için önemli bir partner olduğunu vurguladı.

İki ülke ilişkilerinin büyük potansiyelinin altını çizen Önal, "Bu açıdan, biz 'Yeniden Asya' inisiyatifini başlattık ve bu, tam anlamıyla Asya'ya yeniden odaklanma anlamına geliyor. Hindistan'ın özel bir yeri var." ifadesini kullandı.

Önal, son 20 yılda ikili ticaret hacminin büyük bir gelişme gösterdiğini belirterek, iki ülke liderlerinin koyduğu 10 milyar dolar hedefine ulaşılmasında da kararlı olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Türkiye-Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bakan Yardımcısı Önal ve Maslahatgüzar Thekkat, pasta kesti.

Sivil ve askeri misyon temsilcilerinin sahne alanında çektirdiği aile fotoğrafının ardından davetliler, Hint mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

