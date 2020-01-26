HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da 71. Hindistan Cumhuriyet Günü kutlandı

Ankara'da 71. Hindistan Cumhuriyet Günü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 20:59 | Son Güncelleme

Ankara'da 71. Hindistan Cumhuriyet Günü kutlandı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Vanaja Thekkat'ın ev sahipliğinde, 71. Hindistan Cumhuriyet Günü resepsiyonu düzenlendi.

Başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona yerli ve yabancı misyon şefleri, bürokratlar, akademisyenler, basın mensupları ve diğer davetliler katıldı.

Maslahatgüzar Thekkat, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Hindistan için "Gandi'nin vatanı" ifadesini kullanan Thekkat, "Hindistan barış içerisinde bir arada yaşamaya inanmış ve bu politikayı uluslararası ilişkilerde de uygulamaya gayret etmiştir." dedi.

Thekkat, ülkesinin eğitim, bilim, sağlık, bilişim, yenilenebilir enerji alanlarında büyük ilerleme katettiğini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin tarihi bağlara sahip olduğunu dile getiren Thekkat, son zamanlardaki üst düzey ziyaretlerle Hindistan'ın, Türkiye'nin ilk 10 ticari ortağı arasında yer aldığını aktardı.

- 10 milyar dolarlık ticari hacim eşiği

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ise konuşmasında Hindistan hükümeti ve halkının 71. Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Önal, Hindistan'ın küresel bir aktör, ekonomik ve ticari iş birliği açısından yükselen trend ve Türkiye için önemli bir partner olduğunu vurguladı.

İki ülke ilişkilerinin büyük potansiyelinin altını çizen Önal, "Bu açıdan, biz 'Yeniden Asya' inisiyatifini başlattık ve bu, tam anlamıyla Asya'ya yeniden odaklanma anlamına geliyor. Hindistan'ın özel bir yeri var." ifadesini kullandı.

Önal, son 20 yılda ikili ticaret hacminin büyük bir gelişme gösterdiğini belirterek, iki ülke liderlerinin koyduğu 10 milyar dolar hedefine ulaşılmasında da kararlı olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Türkiye-Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bakan Yardımcısı Önal ve Maslahatgüzar Thekkat, pasta kesti.

Sivil ve askeri misyon temsilcilerinin sahne alanında çektirdiği aile fotoğrafının ardından davetliler, Hint mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce kazaya karıştı, sonra yayaya çarpıp olay yerinden kaçtıÖnce kazaya karıştı, sonra yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı
Sakarya’da havalandırma fanları arızalanan çiftlikte 27 bin 500 tavuk telef olduSakarya’da havalandırma fanları arızalanan çiftlikte 27 bin 500 tavuk telef oldu
Bayram namazı nasıl kılınır?Bayram namazı nasıl kılınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Vanaja Thekkat

En Çok Okunan Haberler

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güleda Cankel'in öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Güleda'nın öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları anlattı: Babası bir kahramandı

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Prof. Dr. Cenk Yaltırak: İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD: Elazığ'da 788 artçı deprem meydana geldi

AFAD: Elazığ'da 788 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Malatya'da depreme doğumhanede yakalandılar

Depreme doğumda yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.