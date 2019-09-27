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Ankara’da 8 yaşındaki Eylül’ün öldürülmesiyle ilgili 2. dava başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

Ankara’nın Polatı ilçesinde geçen yıl 22 Haziran’da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın öldürülmesiyle ilgili davanın 2.

Ankara’da 8 yaşındaki Eylül’ün öldürülmesiyle ilgili 2. dava başladı

Ankara’nın Polatı ilçesinde geçen yıl 22 Haziran’da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın öldürülmesiyle ilgili davanın 2. duruşması Ankara Adliyesinde görülmeye başlandı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde geçen yıl 22 Haziran’da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara’nın (8) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan, komşu Uğur Koçiğit (42) ile tutuksuz bulunan annesi Huriye Koçyiğit (69) hakkında hazırlanan iddianamede Eylül Yağlıkara’ya cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldürdüğü iddia edilen Uğur Koçyiğit için ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis, talep edilmişti.

Ankara Adliyesine önünden toplanan siyasi temsilciler ve STK temsilcileri aileye destek de bulundu.
Dava öncesi açıklama yapan Baba İbrahim Yağlıkara, “Burada ki herkes, bizim yanımızda oldular, bizi yalnız bırakmadılar. Bizim yavrumuz büyümeden, yaşamına son verdi caniler. Başka çocuklar da böyle ölmesin parklarda oynasınlar. Bizim acımız çok büyük. Başka ailelerde yanmasın” diye konuştu.
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan ise şöyle konuştu: ”Türkiye’nin en ağır, en vahşi cinayetlerinden biri olan Eylül Yağlıkara’nın davasındayız. Bugün, birlik ve beraberlik içerisinde tüm siyasi partilerden temsilcilerle çocuğumuz için tek yürek olduk. Biz, Türkiye Cumhuriyetinde bulunan her yerde çocuklar için tek yürek olacağız. Bu davada sürecin uzamasını istemiyoruz. İstismarcının annesinin de tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Çocuklar incitilmesin. Parklarda oynayabilsin. Okusunlar, mutlu olsunlar, ölmesinler diye biz bu mücadeleye başladık. İbrahim bey ve eşi, 18 ay boyunca adaletin gelmesi için beklediler. Biz vatanımızı, istismarcılara, katillere, cehennem edeceğiz.”

Ankara’da 8 yaşındaki Eylül’ün öldürülmesiyle ilgili 2. dava başladı

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