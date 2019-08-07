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Ankara'da 870 kilo kaçak tütün ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde polisin durdurduğu araçta 870 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 870 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde polisin durdurduğu araçta 870 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir araçta kaçak tütün saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yaptıkları çalışmada aracın plakasını tespit etti, sahibinin Sedat Y. olduğunu belirledi. Sedat Y. yönetimindeki araç, İstasyon Caddesi'nde durdurularak arama yapıldı. Araçta, 870 kilo sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan Sedat Y.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Ankara'da 870 kilo kaçak tütün ele geçirildiAnkara'da 870 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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