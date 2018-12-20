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Ankara'da 9 evi soyan iki Gürcistanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 03:12 | Son Güncelleme

 ANKARA'da, 9 eve girerek hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu P.S.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 9 eve girerek hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu P.S. ve O.T., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ülkelerinde de hırsızlıktan kaydı bulunan iki şüpheli, tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yeni yıl öncesi hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. Ankara'nın lüks semtlerindeki 9 evde meydana gelen hırsızlık olayını inceleyen ekipler, elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden yola çıkarak, kimlikleri belirlenen Gürcistanlı P.S. ile O.T.'yi saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin girdikleri evlerden laptop, tablet, televizyon, ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edildi. Evde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı eşyalar, sahiplerine teslim edildi. Ülkelerinde de birçok ilde hırsızlık suçundan kaydı bulunan P.S. ve O.T., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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