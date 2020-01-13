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  4. Ankara’da 9 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili dava başladı

Ankara’da 9 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili dava başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin 3’ü tutuklu 10 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin 3’ü tutuklu 10 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Sanık tren teşkil memuru Osman Yıldırım mahkemede yaptığı savunmada ,"Gelen treni hat 1’e yönlendirdim. Tren önümden geçti gitti. Arkadaşlar da hangi yola girdiklerine dikkat etmeyince kaza meydana geldi. Kazayı duyunca şoka girdik, hala da şoktayız. Kaza olunca Sinan bana hangi hattan gittiğini sordu. Ben de hat 1’den gittiğini söyledim. Sonra makasa baktığımda hat 2 olduğunu gördüm" dedi.
Ankara’da 13 Aralık 2018’de Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sonunda 10 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, kazada yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.
Olay tarihinde tren teşkil memuru olarak görev yapan tutuklu sanık Osman Yıldırım, Samsun’da çalışırken görevlendirme ile Ankara’ya gönderildiğini belirterek, "Kazaya neden olan ihmaller zincirinin son halkası olmaktan üzgünüm. Samsun’dan geldiğimde ’benim geldiğim hatta böyle makaslar yok. Ben hiç kullanmadım. Ne olur ne olmaz gösterin’ dedim. Sadece +, - olan düğmeleri gösterdiler. Onlarda ’hat 1, hat 2’ diye yazmıyordu" ifadelerini kullandı.

"Kazayı duyunca şoka girdik, hala da şoktayız"
9 Aralık 2018’de ilk gece nöbetini tuttuğunu belirten Yıldırım, mesai ücretleri fazla olduğu için tasarruf amacıyla işçilerin gece çalıştırılmadığını, bu nedenle saat 23.00’dan sonra tek çalıştığını söyledi. 13 Aralık 2018’de ikinci gece nöbetini tuttuğunu, saat 23.00’dan sonra yine tek çalıştığını ifade eden Yıldırım, şunları anlattı:
"O gün kar yağıyordu, soğuktu ve raylar buz tutmuştu. Saat 04.00-05.00 sıralarında buzları temizlemek için fırça alıp gittim. 12’nci yoldan İstanbul treninin geçeceğini söylediler. O yolun makaslarını temizlemeye çalıştım ama buz tuttuğu için yapamadım. Isıtma sistemi çalışmıyorsa alet olması lazım ama öyle aletler yoktu. Daha sonra Marşandiz tarafından tren geleceği söylendi. 13’üncü yolun makasıyla uğraştım. Buz tuttuğunda makas kilitleme yapmıyordu. Kilitleme yapmadığından tren emniyeti tehlikeye giriyordu. Hatta bir ara Sinan’a telsizden anons yaptım buz konusuyla ilgili. Gelen treni hat 1’e yönlendirdim. Tren önümden geçti gitti. Arkadaşlar da hangi yola girdiklerine dikkat etmeyince kaza meydana geldi. Kazayı duyunca şoka girdik, hala da şoktayız. Kaza olunca Sinan bana hangi hattan gittiğini sordu. Ben de hat 1’den gittiğini söyledim. Sonra makasa baktığımda hat 2 olduğunu gördüm."
Dava, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

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