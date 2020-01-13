Ankara’da 9 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili dava başladı

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin 3’ü tutuklu 10 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Sanık tren teşkil memuru Osman Yıldırım mahkemede yaptığı savunmada ,"Gelen treni hat 1’e yönlendirdim. Tren önümden geçti gitti. Arkadaşlar da hangi yola girdiklerine dikkat etmeyince kaza meydana geldi. Kazayı duyunca şoka girdik, hala da şoktayız. Kaza olunca Sinan bana hangi hattan gittiğini sordu. Ben de hat 1’den gittiğini söyledim. Sonra makasa baktığımda hat 2 olduğunu gördüm" dedi.

Ankara’da 13 Aralık 2018’de Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sonunda 10 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, kazada yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.

Olay tarihinde tren teşkil memuru olarak görev yapan tutuklu sanık Osman Yıldırım, Samsun’da çalışırken görevlendirme ile Ankara’ya gönderildiğini belirterek, "Kazaya neden olan ihmaller zincirinin son halkası olmaktan üzgünüm. Samsun’dan geldiğimde ’benim geldiğim hatta böyle makaslar yok. Ben hiç kullanmadım. Ne olur ne olmaz gösterin’ dedim. Sadece +, - olan düğmeleri gösterdiler. Onlarda ’hat 1, hat 2’ diye yazmıyordu" ifadelerini kullandı.