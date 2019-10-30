Ankara’da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazası soruşturması tamamlandı

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, 10 şüphelinin "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15’er yıla kadar hapsi istendi. Ankara’da 13 Aralık 2018’de Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpışmıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken 107 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, tüm deliller ile bilirkişilerce hazırlanan raporlar değerlendirildiğinde olayın meydana gelişinde sabotaj veya herhangi bir terör örgütü bağlantısı olduğuna dair tespit ve delilin bulunmadığı kaydedildi. Ankara-Sincan arasında sinyalizasyon sisteminin henüz tamamlanmadığından YHT’lerin 16 Mart 2018 tarihinden itibaren kendileri için yeni inşa edilen 2 hattı (HAT 1 ve HAT 2’yi) kullanarak tren trafiğinin merkezden telefonla idaresi sistemi ile sevk edildiğinin belirtildiği ifade edildi.

Şüphelilerin kusurları tek tek sıralandı

İddianamede, şüpheli tren teşkil memuru Osman Y.’nin gardan çıkış yapacak trenlerin Hat 1’e girişini sağlayan M74 numaralı S Makası, izlenen kamera görüntülerine göre değiştirmeyi unuttuğu belirtildi. 06.30 Ankara-Konya seferini yapmak üzere Ankara YHT Gar’dan hareket eden YHT’nin Hat 1 olarak adlandırılan Eryaman istikametine gidiş yolu yerine Hat 2 olarak adlandırılan Eryaman’dan geliş yoluna girmesine ve Eryaman’dan YHT Ankara Gar’a Hat 2’yi takiben gelmekte olan kılavuz makine ile saat 06.36 sıralarında Marşandiz durağında çarpışmasına neden olduğu ifade edildi.

Şüpheli harekat memuru Sinan Y.’nin, trafik kontrolöründen aldığı hareket emri üzerine makasların tanzimi için tren teşkil memuruna talimat verip, bu talimat üzerine tren teşkil memuru tarafından kendisine verilecek teminat üzerine trenin gardan çıkışını sağlaması gerektiği kaydedildi. Yapılan tespitlere göre şüpheli Osman Y.’nin şüpheli Sinan Y.’den talimat almadan değiştirmediği halde M74 makası tanzim ettiğine dair teminat verdiği, şüpheli Sinan Y.’nin da usule uygun olmayan bu teminata göre şüpheli trafik kontrolörü Emin Ercan E.’nin bilgi verdiği anlatıldı. Sinan Y.’nin GSM-R olarak adlandırılan cihaz ile yapması gereken görüşmeleri Emin Ercan E. ile dahili telefondan ve YHT Makinisti Adem Y. ile telsizle yaptığı, kendisinin gözetimi ve denetimi altında olan Osman Y.’yi denetlemediği ve bu nedenle kazanın meydana gelişinde kusurlu olduğu kanaatine varıldığı bildirildi.

Şüpheli trafik kontrolörü Emin Ercan E.’nin TCDD 8. Bölge Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürlüğünün 7 Aralık 2018 tarihli 456167 sayılı YHT H1, H2 yollar ve Ankara Gar trafik konulu yazısı ile yapılan trafik düzenlemesinin riskler içerdiğini bilmesine ve tecrübeli trafik kontrolörü olarak kendisinden beklenebilecek şekilde YHT makinisti ile hiçbir görüşme yapmadığı aktarıldı.

Şüpheli Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir O.’nun olay günü Ankara YHT Nöbetçi Gar Müdür Yardımcısı olduğu belirtildi. Kadir O.’nun yeteri kadar tren teşkil memuru bulundurulması yönündeki emre rağmen olay saatinde şüpheli Osman Y.’nin tek başına görevlendirmesi nedeniyle kusurlu olduğu ifade edildi. Şüpheliler TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanı Mükerrem A., TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü Recep K., TCDD 8. Bölge Müdürü Duran Y., TCDD 8. Bölge Müdürlüğünde Trafik Servis Müdürü Ünal S., TCDD 8. Bölge Müdürlüğünde Trafik Servis Müdür Yardımcısı Ergün T. ve TCDD Genel Müdürlüğü Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erol Tuna A.’nın da zamanında önleyici tedbirler almadıkları gerekçesiyle kusurlu bulundukları bildirildi.