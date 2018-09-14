Ankara'da 9 kişiye DEAŞ gözaltısı kararı

ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı tespit edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlk etapta polis ekipleri tarafından 4 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıığı talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde DEAŞ üyelerine ait evlere operasyon düzenledi. İlk etapta şüpheli H.T., M.T., S.H.K. ve B.K. gözaltına alınırken, diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

