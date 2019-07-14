HABER

Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:28 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Açık Hava Sineması” ile Başkentlileri nostalji yolculuğuna çıkarıyor.Sıcak yaz akşamlarına keyif katan etkinliğin ilk gösterimi Nallıhan ve Beypazarı ilçesinde gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Açık Hava Sineması” ile Başkentlileri nostalji yolculuğuna çıkarıyor.
Sıcak yaz akşamlarına keyif katan etkinliğin ilk gösterimi Nallıhan ve Beypazarı ilçesinde gerçekleştirildi. Her hafta cuma ve cumartesi günleri 16 ilçede Büyükşehir Belediyesi tırı üzerindeki dev ekranlardan gösterime sunulan unutulmaz Türk filmleri açık havada Başkentlileri geçmişe götürüyor. 7’den 70’e herkesin özlediği etkinliğe ilk gösterimde yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Türk filmlerine birlikte gülüp birlikte ağladı. Dönemin ünlü aktrist ve aktörlerinin rol aldığı Türk filmlerini açık havada izlemenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramında da bulundu. Açık havada sinema keyfi yaşayan vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkürlerini iletti.

Toplumsal birlikteliğin en güzel örneği
Yıllar öncesinin en önemli kültürel değerleri arasında yer alan Açık Hava Sineması’nı ilk kez Nallıhan’da izleyen Ali Ekber Aytaç, “Daha önce ilçemizde böyle bir etkinlik yapılmadı. Yapılan bu çalışmanın bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Bunun için Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca yaz boyunca devam edecek olan Açık Hava Sineması’na ailesiyle birlikte gelen Fatma Çakıroğlu ise, “Bana ve çocuklarıma eğlence oldu. Düşünenlere çok teşekkür ediyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' açıklaması

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı uygulama

Hakkari'de baraj gölünde kaybolan çocuklardan acı haber

3 çocuktan acı haber geldi

Erzincan'da ilk kez drone gören çocukların şaşkınlığı

Şaşkınlıkla izlediler: Daha önce bunu hiç görmedim

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı açıklaması

Bakanlık açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe

Adana'da hint keneviri yetiştiren kişinin savunması şaşkınlık yarattı

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Suçu işlerken bunu yaptığı için cezası artırıldı

Suçu işlerken bunu yaptığı için cezası artırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.