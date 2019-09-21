HABER

Ankara'da, Afgan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 18:14 | Son Güncelleme

  Ankara'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden Afgan uyruklu Mohammad Alem Azımı (29) mahkemece tutuklandı.

Ankara'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden Afgan uyruklu Mohammad Alem Azımı (29) mahkemece tutuklandı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Demetevler Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine F.K.'nın (29) üzerini aradı. F.K.'nın cebinden çıkan sigara paketi içinde bir miktar eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K., sorgusunda uyuşturucuyu Afgan uyruklu birinden aldığını söyledi. F.K., polisin gözetiminde satıcıyı tekrar arayarak uyuşturucuya ihtiyacı olduğunu söyledi. Adrese giden polis, 'Hacı' kod adlı Afgan uyruklu Mohammad Alem Azımı ve yanında gelen C.E.E. (23) adlı kadını gözaltına aldı. Azımı'nın üzerinde 3 şeffaf poşete sarılı 9,70 gram eroin, evinde ise 85 gram eroin ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Azımı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Aşkları engel tanımadıAşkları engel tanımadı
Bu maçı sadece evliler, kadın ve çocuklar izleyebilecek (2)Bu maçı sadece evliler, kadın ve çocuklar izleyebilecek (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Eşini öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman ve nerede defnedilecek?

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.