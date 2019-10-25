Ankara'da "Afrika Kültüründe Saç Örgüsü Atölyesi" düzenlendi

Sönmez, "Afrika'da saç örgüsü, moda ve güzelliğin yanı sıra kültür ve tarihi yansıtıyor. Her örgünün farklı anlamları bulunuyor. Kıtada saç örgüsü, sosyal bir amaca da hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

Sönmez, atölyenin açılışında yaptığı konuşmasında, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nin faaliyetleri hakkında davetlileri bilgilendirdi.

Atölyeye katılan diplomat eşleri de Afrika saç örgüsünün ülkelerinde temsil ettiği sosyal olguya ilişkin davetlileri bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından, kuaförler, bir Arnavut ve iki Türk davetliye Afrika'ya özgü saç örgüleri yaptı.

Davetliler ayrıca Afrika'ya özgü yerel kıyafetleri denedi.

Etkinlikte, Moritanya, Mali ve Senegal gibi bazı Afrika ülkelerine özgü nar çiçeğinden yapılmış içecek, davetlilere ikram edildi.

