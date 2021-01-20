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Ankara’da alev alan park halindeki araç yandı

20.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Ankara’da alev alan park halindeki araç yandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde ana cadde üzerinde park halindeki araç alev alarak yandı.Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde park halinde bulunan 42 M 7362 plakalı otomobiline binen Kadir Soydan aracı çalıştırdığı anda motor kısmından alevler yükseldi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde ana cadde üzerinde park halindeki araç alev alarak yandı.
Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde park halinde bulunan 42 M 7362 plakalı otomobiline binen Kadir Soydan aracı çalıştırdığı anda motor kısmından alevler yükseldi. Sürücü araçtan inerken, alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Çevrede toplanan kalabalık ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yangını meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri meraklı vatandaşları dağıtmaları için uyarsa da kimse oralı olmadı. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kadir Soydan, "Marşa bastım, birden gümledi. Can havliyle kendimi dışarı attım. Büyük ihtimal elektrik kontağından oldu diye düşünüyorum" dedi.

Ankara’da alev alan park halindeki araç yandı

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