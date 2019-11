Ankara'da, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın (3)

'YANGIN ZEMİNDEN BAŞLADI'

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin yanındaki apartmanda oturan Kübra Yaylacı (26), yangın anını anlattı. Merkezden bir anda siyah dumanlar yükseldiğini belirten Yaylacı, "Merkezin zemini sanırım plastikti. Zemin birden tutuştu, alevlerin her yeri sarması 5 dakikayı almadı. 5 dakikada bütün kuleyi sardı sonra alevler, her yere saçıldı. Plakalar, ağaçların üzerine düştü; yangın büyüdü. Okullardan, kolejlerden, her yaştan öğrencilerin sıklıkla ziyaret ettiği bir yerdi. Bugünün pazar olması büyük avantajdı; çünkü kalabalık öğrenci grupları, gün boyu burayı ziyaret ediyordu. Biz çok korktuk. Annemlerin camı çatladı, ağaçlara sıçrayacak, yangın büyüyecek, diye korktuk. Trafonun üzerine düştü bir parça; ama neyse ki çok çabuk söndürüldü" dedi.

