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Ankara’da ambulansın önünü kesen sürücü pes dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

Ankara’da gece saatlerinde bir sürücünün ambulansın önünü keserek durdurmaya çalışması pes dedirtti.Başkentte Yenimahalle ilçesinde, bir araç ile ambulansın trafikteki kovalamacası vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara’da gece saatlerinde bir sürücünün ambulansın önünü keserek durdurmaya çalışması pes dedirtti.
Başkentte Yenimahalle ilçesinde, bir araç ile ambulansın trafikteki kovalamacası vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir aracın önce ambulansa çarparak durdurmaya çalıştığı ve ambulansın da sürmeye devam ettiği görüldü. Otomobil, ambulansın peşine yeniden düştü. Son bir kez daha ambulansın önüne kıran araç olduğu yerde kalırken, kendisinden sıyrılan ambulans ise ara sokaklara karışarak gözden kayboldu.

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