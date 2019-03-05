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Ankara'da apartmandaki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Ankara'da, 4 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede  çıkan yangında mahsur kalan Emin Kadir Baltacı (5) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'da, 4 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan Emin Kadir Baltacı (5) itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yoğun dumanın sardığı binanın ikinci katında oturan Ayşe Ilıca'yı (89) ise bir itfaiye eri ambulansa sırtında taşıdı.

Yangın, öğle saatlerinde Pursaklar ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan ve Merve Baltacı'nın yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde tek başına olan 5 yaşındaki Emin Kadir Baltacı, alevler arasında mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, mahsur kalan çocuğu kurtardı. Çocuk, ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evden çıkan dumanların binayı sarması üzerine diğer katlarda oturan apartman sakinleri de mahsur kaldı. Bina sakinleri panikle balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Balkonda kurtarılmayı bekleyen çocuklar korkudan ağladı. Bina sakinlerinden bazıları itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, bazıları da dumanın tahliye edilmesinden sonra apartmandan çıkartıldı. Binanın 2'nci katında oturan ve yürümekte zorlanan Ayşe Ilıca ise bir itfaiye erinin sırtında taşınarak, ambulansa götürüldü. Dumandan etkilenen Ilıca ile diğer bina sakinlerine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Olay yerinde 20 civarında bina sakinine müdahale edildiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Emin Kadir Baltacı'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
-İtfaiyenin müdahalesi
-Apartmanda mahsur kalanlar
-Mahsur kalanların kurtarılması
-Detaylar
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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