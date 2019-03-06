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Ankara'da aqua parkta korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 22:07 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki aqua parkta meydana gelen yangın, vatandaşları korkuturken, parkta maddi hasar oluştu.  Yangın, akşam saatlerinde Kalaba Mahallesi meydana geldi.

ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki aqua parkta meydana gelen yangın, vatandaşları korkuturken, parkta maddi hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Kalaba Mahallesi meydana geldi. Ihlamur Vadisi'nde bulunan aqua parkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevre güvenliği alırken, itfaiye erleri de tesisi saran alevlere müdahale etmeye başladı. Sağlık ekipleri ise olası yaralanma ihtimaline karşılık olay yerinde hazır bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Tesisin soyunma kabinlerinde hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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