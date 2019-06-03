HABER

Ankara'da araç motoru ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 18:30 | Son Güncelleme

Ankara'da araç motoru ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu bulundu ANKARA'da, polisin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında; 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuların bir bölümü araç motoru ve meyve suyu kutularında bulunurken, gözlatına alınan 18 kişiden 15'i tutuklandı.

Ankara'da araç motoru ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu bulundu

ANKARA'da, polisin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında; 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuların bir bölümü araç motoru ve meyve suyu kutularında bulunurken, gözlatına alınan 18 kişiden 15'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücüdele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi tedbirlerini artırdı. Polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu çeşitli illerden Ankara'ya uyuşturucu madde getirildiği tespit edilen araçlarda narkotik köpekleriyle arama yapıldı. 6 araçta yapılan aramada, 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi. Bazı araçlarda yapılan aramalarda, meyve suyu kutusu içine gizlenmiş bonzai ve araçların motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi. Son 1 haftada yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada hafta boyunca yolcu otobüslerinde de narkotik köpeği ile uyuşturucu araması yapıldı.

Görüntü Dökümü:
-Narkotik köpeği ile arama yapılması
-Ele geçirilen uyuşturucu
-Detaylar
Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Motosikletin plakası katlanabilir çıktıMotosikletin plakası katlanabilir çıktı
Sinop’ta çiftçilerin mağduriyeti giderildiSinop’ta çiftçilerin mağduriyeti giderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Bakanlıktan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Ankara'da otelde doğalgaz patlaması! Ekipler bölgede

Ankara'da otelde korkutan patlama! Ekipler bölgede

Bayram namazı Zonguldak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Zonguldak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yozgat 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yozgat 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yalova 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yalova 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Van 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Van 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.